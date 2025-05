Uccide un operaio con un muletto manovratore scomparso e ritrovato in stato di shock

Uccide un operaio con un muletto, manovratore scomparso e ritrovato in stato di shock

Un operaio è morto investito da un muletto a Ovaro, in provincia di Udine: il guidatore del mezzo era scomparso, ma contrariamente a quanto scritto precedentemente non si sa se avesse fatto perdere le proprie tracce volontariamente. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, intervenuti in via Cartiera 17 attorno alle 22 e 30.

