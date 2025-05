Uccide l’ex moglie a Udine parla la figlia | “Il braccialetto elettronico era ‘in pausa’ per fargli fare la spesa”

braccialetto elettronico in pausa per consentigli di fare la spesa e si è recato a casa dell'ex moglie, Samia Bent Rejab Kedim, per Ucciderla. L'uomo è poi fuggito in auto e si è tolto la vita schiantandosi contro una betoniera. La figlia: "Andava tenuto in carcere" 🔗 Ha approfittato delle due ore di "permesso" concesse dalin pausa per consentigli dila spesa e si è recato a casa dell'ex, Samia Bent Rejab Kedim, perrla. L'uomo è poi fuggito in auto e si è tolto la vita schiantandosi contro una betoniera. La: "Andava tenuto in carcere" 🔗 Fanpage.it

