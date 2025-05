Ubriaco semina il panico al Marecchia Dream Fest | in manette

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco semina il panico al Marecchia Dream Fest: in manette Ubriaco, violento, fuori controllo. Ha seminato il caos tra il pubblico del Marecchia Dream Fest, il 'concertone' del 1° maggio svoltosi l'altro ieri al parco XXV aprile, arrivando persino ad aggredire i poliziotti, mordendo la mano di un agente e picchiandone il suo collega. Alla fine per un 30enne della provincia di Ancona sono scattate le manette. Ieri mattina, l'uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove si è celebrato il processo per direttissima. Deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Le prime segnalazioni sui comportamenti molesti del 30enne sono iniziate ad arrivare già durante il pomeriggio. L'uomo, su di giri probabilmente a causa dell'alcol, si aggirava tra il pubblico del concerto nel parco XXV Aprile, mollando spintoni e spallate a destra e manca.

