ubisoft ha svelato per errore l arrivo di rainbow six siege e di altri titoli su nintendo switch 2

Ubisoft Brazil, che in un recente post su X ha chiesto agli utenti quali giochi vorrebbero vedere su Nintendo Switch 2, accompagnando la domanda con un’immagine promozionale contenente Assassin’s Creed Shadows, Assassin’s Creed Mirage, Rainbow Six Siege e Star Wars Outlaws. Quest’ultimo è l’unico dei quattro già ufficialmente confermato per Switch 2, mentre gli altri tre non sono ancora stati annunciati formalmente per la console.Il dettaglio non è sfuggito all’utente @Stealth40k (grazie a GamingBolt), che ha subito segnalato l’accaduto. A rafforzare la credibilità dell’indiscrezione, c’è anche la recente classificazione da parte di PEGI di Assassin’s Creed Shadows per Nintendo Switch 2, che alimenta ulteriormente le ipotesi su un porting multipiattaforma per i titoli Ubisoft. 🔗 In un’epoca di annunci controllati e rivelazioni programmate, a volte basta un’immagine sbagliata per svelare più del dovuto. È il caso diBrazil, che in un recente post su X ha chiesto agli utenti quali giochi vorrebbero vedere su2, accompagnando la domanda con un’immagine promozionale contenente Assassin’s Creed Shadows, Assassin’s Creed Mirage,Sixe Star Wars Outlaws. Quest’ultimo è l’unico dei quattro già ufficialmente confermato per2, mentre glitre non sono ancora stati annunciati formalmente per la console.Il dettaglio non è sfuggito all’utente @Stealth40k (grazie a GamingBolt), che ha subito segnalato l’accaduto. A rafforzare la credibilità dell’indiscrezione, c’è anche la recente classificazione da parte di PEGI di Assassin’s Creed Shadows per2, che alimenta ulteriormente le ipotesi su un porting multipiattaforma per i. 🔗 Game-experience.it

