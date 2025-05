Tyra Grant si presenta | Ho scelto l’Italia che emozione gli Internazionali E so già cosa chiedere a Sinner

© .com - Tyra Grant si presenta: "Ho scelto l'Italia, che emozione gli Internazionali. E so già cosa chiedere a Sinner" Tyra Caterina Grant ha scelto l'Italia. La giovane tennista azzurra esordirà agli Internazionali d'Italia, al via il prossimo 7 maggio, a soli 17 anni, ma l'emozione va oltre il campo. Per la prima volta infatti Tyra giocherà con la bandiera italiana al fianco del nome. Grant, oggi numero 356 del mondo, si sta già allenando sulla terra del Foro Italico e ha raccontato tutta la sua emozione all'Adnkronos. Allora è tutto vero, hai scelto l'Italia. Sì, ho scelto di giocare per l'Italia. Qualche giorno fa sono scesa in campo per la mia partita qui a Roma e accanto al mio nome è comparsa la bandiera italiana. Penso che l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. l'Italia è casa tua, eppure sei figlia di due mondi. Mia mamma è italiana, mio padre americano. Io sono nata e cresciuta in Italia, ho sempre studiato qui, i miei amici sono qui.

