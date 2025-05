Tyra Grant si presenta | Ho scelto l’Italia che emozione gli Internazionali E so già cosa chiedere a Sinner

Tyra Caterina Grant ha scelto l'Italia. La giovane tennista azzurra esordirà agli Internazionali d'Italia, al via il prossimo 7 maggio, a soli 17 anni, ma l'emozione va oltre il campo. Per la prima volta infatti Tyra giocherà con la bandiera italiana al fianco del nome. Grant, oggi numero 356 del mondo, si sta già

Ve lo ricordate Tyrone Grant? La figlia Tyra Caterina è una speranza del tennis italiano - Una delle nuove “speranze” del tennis azzurro si chiama Tyra Caterina Grant. Ed è la figlia di Tyrone Grant, cestista visto in Italia nel primo decennio del 2000. Ne parla la Repubblica. Tyrone Grant, ... 🔗informazione.it