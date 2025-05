Tyra Grant la nuova stella del tennis ha scelto l' Italia

© Vanityfair.it - Tyra Grant, la nuova stella del tennis ha scelto l'Italia Italiana, viene considerata un potenziale fenomeno, a Bordighera si allenava con Sinner: agli Internazionali di Roma gareggerà per i colori azzurri. Tyra è stata scelta come madrina del sorteggio del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia, lunedì 5 maggio alle 11 🔗 Ha 17 anni, papà americano (ex cestista), mammana, viene considerata un potenziale fenomeno, a Bordighera si allenava con Sinner: agli Internazionali di Roma gareggerà per i colori azzurri.è stata scelta come madrina del sorteggio del tabellone femminile degli Internazionali d', lunedì 5 maggio alle 11 🔗 Vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una nuova stella americana per il tennis italiano? Monaco: “Contatti avviati con Tyra Grant: ci serve come l’ossigeno” - Tyra Caterina Grant ha 17 anni ed è dipinta da diversi addetti ai lavori come una grande promessa del tennis internazionale. La giocatrice ha recentemente fatto il proprio debutto in un torneo WTA 1000, perdendo al primo turno di Miami contro l’austriaca Julia Grabher con un doppio 6-4 (era stata invitata con una wild card). Il suo nome è sulla bocca di parecchi appassionati perché potrebbe giocare con il passaporto italiano: è un’eventualità di cui si parla da tempo e che sta stuzzicando la fantasia di diversi connazionali. 🔗oasport.it

Tyra Grant lascia gli Usa e giocherà a Roma da italiana: chi è la prossima stella del tennis azzurro - Si chiama Tyra Grant, ha 17 anni, ed è la prossima star del tennis italiano di cui forse non avete ancora sentito parlare. Perché per ora è ancora americana. Ha deciso che però vuole entrare nel “club Sinner”: l’Italia è ormai una superpotenza del tennis. Lo racconta il New York Times. Grant è considerata un astro nascente del tennis americano. E’ figlia di padre americano e madre italiana. È nata a Roma ed è cresciuta a Vigevano, è passata da Piatti a Bordighera e poi si è trasferita in Florida nel 2023 per allenarsi all’USTA National Campus di Orlando. 🔗ilnapolista.it

La nuova stella di Broadway: il testo della canzone (cover) di Rkomi e Francesca Michielin a Sanremo 2025 - La nuova stella di Broadway: il testo della canzone (cover) di Rkomi e Francesca Michielin a Sanremo 2025 Qual è il testo di La nuova stella di Broadway, la canzone (cover) cantata da Rkomi e Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano: Lui era un businessman con un’idea in testa Lei ballerina di jazz Leggeva William Blake vicino a una finestra Lui beveva caffè Guardando quelle gambe muoversi pensò: “È una stella!” Pensava a Fred Astaire E chi non ha mai visto nascere una Dea E chi non ha mai visto nascere una Dea Non lo sa che cos’è la felicità Lui, garofano ... 🔗tpi.it

Su questo argomento da altre fonti

Tyra Grant, la nuova stella del tennis ha scelto l'Italia; Tyra Grant nuova stella del tennis azzurro? Il passaggio dagli USA all'Italia; Tyra Grant sceglie l’Italia: la nuova stella del tennis debutta in azzurro agli Internazionali; Tyra Grant la nuova promessa del tennis: lascia gli USA e giocherà per l’Italia. Chi è. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tyra Grant, la nuova stella del tennis ha scelto l'Italia - Ha 17 anni, papà americano (ex cestista), mamma italiana, viene considerata un potenziale fenomeno, a Bordighera si allenava con Sinner: agli Internazionali di Roma gareggerà per i colori azzurri. Tyr ... 🔗vanityfair.it

Tyra Grant, chi è la nuova promessa del tennis che ha scelto l’Italia - L'Italia le è sempre stata nel cuore ma da oggi non è più solo una questione sentimentale. C'è un'americana a Roma pronta a giocare sotto la bandiera tricolore. Il tennis italiano avrà una giovanissim ... 🔗tuttosport.com

Chi è Tyra Grant, la "nuova" italiana del tennis: dall'accademia di Sinner al tifo per la Juve - Classe 2008, papa americano e mamma italiana: ha scelto di giocare per il nostro Paese, si comincia dagli Internazionali ... 🔗msn.com