Tv Bonolis | Avevo pensato a De Martino come sostituto ad Avanti un altro

© Lapresse.it - Tv, Bonolis: “Avevo pensato a De Martino come sostituto ad Avanti un altro” Bonolis parla di uno dei nuovi idoli della tv, Stefano De Martino: “Se è vero che Avevo pensato a De Martino come sostituto per Avanti un altro? Sì, lo Avevo pensato e ci Avevo parlato. Eh vabbè, invece. sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo”. Bonolis lo ha detto a margine di un evento al Foro Italico, a Roma.Il conduttore ha poi parlato del suo rapporto con Maria De Filippi: “Credo di lavorare anche con Maria un pochettino, sarà un piacere”, ha detto, facendo riferimento al ruolo di giudice a ‘Tu si que vales’. 🔗 Paoloparla di uno dei nuovi idoli della tv, Stefano De: “Se è vero chea Deperun? Sì, loe ciparlato. Eh vabbè, invece. sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo”.lo ha detto a margine di un evento al Foro Italico, a Roma.Il conduttore ha poi parlato del suo rapporto con Maria De Filippi: “Credo di lavorare anche con Maria un pochettino, sarà un piacere”, ha detto, facendo riferimento al ruolo di giudice a ‘Tu si que vales’. 🔗 Lapresse.it

Paolo Bonolis: “Avevo pensato a Stefano De Martino come sostituto ad Avanti un Altro” | VIDEO - Oggi al Foro Italico di Roma, in occasione dell’edizione 2025 di Tennis and Friends – Salute e Sport, abbiamo incontrato uno dei volti più amati della televisione italiana: Paolo Bonolis. Con la sua consueta ironia e intelligenza tagliente, Bonolis ha partecipato all’evento che unisce prevenzione, intrattenimento e beneficenza, regalando momenti di leggerezza e riflessione. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni. 🔗superguidatv.it

Olly: “L’Eurovision? Merita una settimana per rifletterci. È tutto folle, non ci avevo pensato” - “Tutto quello che mi è successo ieri è folle. Quando dicevo di non valutare la vittoria come opzione ero onesto. Ora non ho ancora pensato all’eventualità”, dell’Eurovision. Sono le prime parole di Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025, durante la conferenza stampa post-vittoria. Il giovane artista, ancora incredulo per il trionfo con il brano “Balorda nostalgia“, ammette di non aver ancora realizzato quanto accaduto. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Al trucco non ci ho pensato, avevo altre priorità". Chi è la giornalista del Tg1 che ha annunciato la morte del Papa - “È stata la diretta più difficile della mia vita”. Valentina Bisti è la giornalista del Tg1 che ha raccontato in diretta la morte di Papa Francesco e che è andata avanti per ore a braccio mentre le notizie si susseguivano in modo concitato. Dopo l’annuncio fatto da Eleonora Daniele, infatti è sta... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

