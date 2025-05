Tuttosport – Venezia sempre sfavorito Vanoli ci ha fatto preoccupare

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Venezia sempre sfavorito. Vanoli ci ha fatto preoccupare” sempre nella stessa direzione, ed è la nostra. Idzes dove dovrebbe mettere le mani? Avevamo detto che i ‘rigorini’ non si danno, e invece questi vengono assegnati. Viene designato un arbitro internazionale come Sozza, ma la gestione della partita è stata completamente da rivedere. E alla fine chi ci rimette? sempre noi, sempre io. E sinceramente, sono stufo. Sono stanco di dover venire qui a giustificare un secondo tempo oggettivamente non all’altezza del primo. Ma allo stesso tempo non si può decidere la stagione di una squadra che si sta giocando tutto con questa superficialità. Faccio davvero fatica a capire cosa sia rigore e cosa no. 🔗 2025-05-02 23:28:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS:La rabbia di Di FrancescoQueste le parole di Di Francesco: “Gli episodi, ancora una volta, sono stati sfavorevolinella stessa direzione, ed è la nostra. Idzes dove dovrebbe mettere le mani? Avevamo detto che i ‘rigorini’ non si danno, e invece questi vengono assegnati. Viene designato un arbitro internazionale come Sozza, ma la gestione della partita è stata completamente da rivedere. E alla fine chi ci rimette?noi,io. E sinceramente, sono stufo. Sono stanco di dover venire qui a giustificare un secondo tempo oggettivamente non all’altezza del primo. Ma allo stesso tempo non si può decidere la stagione di una squadra che si sta giocando tutto con questa superficialità. Faccio davvero fatica a capire cosa sia rigore e cosa no. 🔗 Justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pagelle Venezia-Milan, i voti di Tuttosport: con Gabbia … tutti in gabbia - Le pagelle di Venezia-Milan 0-2, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' 🔗pianetamilan.it

Torna da oggi il "ticket" per entrare a Venezia - Alle 8.30 di venerdì 18 aprile riparte il contributo d'accesso, il biglietto che alcuni visitatori giornalieri sono tenuti a pagare per visitare la città storica di Venezia. Vale la pena di ricordare fin da subito chi non è interessato dalla misura e quindi non deve versare il ticket: i residenti... 🔗veneziatoday.it

DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE - Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia. 🔗calciomercato.it