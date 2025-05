Tuttosport - Juventus Conceicao si gioca la conferma | anche Milan e Roma interessate

Juventus-Monza, toccherà a Francisco Conceicao dare. 🔗 Con l`assenza di Kenan Yidiz, squalificato per due giornate dopo la gomitata a Bianco in-Monza, toccherà a Franciscodare. 🔗 Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Conceicao Juventus, futuro in bilico? Svelata la posizione del club bianconero sull’esterno portoghese. Il piano per l’estate - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juventus, futuro in bilico? La posizione del club bianconero non cambia: l’esterno portoghese verrà riscattato Come spiegato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il calciomercato Juve non ha cambiato idea su Conceicao. Le ultime sulle possibili mosse dei bianconeri. CONCEICAO – «Conceicao verrà riscattato anche perché l’obiettivo è completare la linea degli esterni con giocatori di qualità. 🔗juventusnews24.com

Serie A, Ruggito Juventus: è suo il derby d’Italia. Decisivo il gol di Conceicao - La Serie A poteva vedere un cambio al comando della classifica, ma l'Inter non sfrutta l'occasione e viene battuta dalla Juventus. Decisivo Conceicao L'articolo Serie A, Ruggito Juventus: è suo il derby d’Italia. Decisivo il gol di Conceicao proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Milan e Juventus, arrivano brutte notizie: Conceiçao e Motta nei guai - Ultimo aggiornamento 14 Febbraio 2025 9:10 di Giancarlo Spinazzola La tre giorni di coppe europee non sorride alle italiane e cambia tutto in ottica ranking: la classifica aggiornata dopo l’andata dei play-off. La graduatoria del Ranking UEFA rappresenta un fattore fondamentale per il calcio italiano. Come successo nella scorsa stagione, le due nazioni che chiuderanno al primo e al secondo posto in questa classifica potranno infatti inscrivere ben cinque squadre alla prossima edizione della Champions League. 🔗rompipallone.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tuttosport - Conceicao si gioca il futuro alla Juventus: interesse di Milan e Roma per il portoghese; Tuttosport - Juventus, Conceicao si gioca la conferma: anche Milan e Roma interessate; Tuttosport - Conceicao si gioca il futuro alla Juventus: sull'esterno ci sono anche Milan e Roma; Polemica Conceicao, il retroscena dello sfogo: la Juve resta in sospeso. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tuttosport - Chico, salta l’uomo o salta la Champions - In ballottaggio con McKennie, domani Conceicao si gioca anche il futuro. A Bologna, infatti, la Juventus dovrà fare a meno di Yldiz e Conceicao è chiamato ad accendere i ... 🔗tuttojuve.com

Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao - L'allenatore bianconero, nella delicata sfida con Italiano, vuole rivedere la versione deluxe di Andrea: certezze e dubbi di formazione ... 🔗msn.com

Pagina 2 | Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao - L'allenatore bianconero, nella delicata sfida con Italiano, vuole rivedere la versione deluxe di Andrea: certezze e dubbi di formazione ... 🔗tuttosport.com