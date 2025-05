© Danielebartocciblog.it - Tuttofood 2025 parte lunedì: Milano tempio del business

Countdown ormai terminato per, in programma da5 a giovedì 8 maggio a. Internazionale e innovativa,rappresenta la fiera B2B di riferimento per l’intero ecosistema agroalimentare.capitale incontrastata del. Ebbene sì, un appuntamento davvero di livello mondiale per lo sviluppo del settore a 360 gradi. Un contesto unico nel suo genere, all’interno del quale poter scoprire nel migliore dei modi l’evoluzione del comparto food & beverage. Nello specifico,è in programma dal 5 all’8 maggioa Rho Fiera. L’evento, interamente riservato all’ecosistema agro-alimentare mondiale, viene definito come autentico punto di riferimento nel mondo per la filiera del food and beverage, promuovendone in particolar modo l’innovazione. 🔗 Danielebartocciblog.it