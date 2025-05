Tutto pronto nella Cappella Sistina per il Conclave Cardinal Filoni | Troveremo il nome giusto

AGI - Continua l'allestimento della Cappella Sistina in vista del Conclave che comincerà il 7 maggio. Ieri i vigili del fuoco hanno installato sul tetto il comignolo, la cui canna fumaria, servirà ad annunciare al mondo l'elezione del prossimo Papa con la fumata bianca. Intanto proseguono le Congregazioni generali dei cardinali. Il Vaticano ha diffuso foto e video del processo di completamento, portandoci all'interno di quel luogo, già iconico, che ospiterà le operazioni di voto. Filoni: "Troveremo il nome giusto" Il prossimo Papa andrà coadiuvato dal collegio dei cardinali e dai vescovi del mondo, perché il Papa "non è colui che risolve tutti i problemi". Cosi' il cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro, in una intervista a La Repubblica. Filoni ha alle spalle una carriera impressionante: nunzio apostolico (c'era lui sotto le bombe americane nella sede diplomatica vaticana di Baghdad nel 2003).

Tutto pronto per il Conclave, montato il comignolo sulla Sistina. Filoni: "Entro il 7 maggio convergeremo su un nome" - I lavori procedono spediti. Nella Cappella Sistina sono arrivate le stufe usate per bruciare le schede delle votazioni e sul tetto è stato già montato il comignolo da dove usciranno le fumate. Un ulteriore passo di avvicinamento al Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che sceglierà il 267esimo Papa. Alle 16.30 di mercoledì il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, dal 2021 monsignor Diego Ravelli, pronuncerà le due semplici parole "Extra omnes" ("Fuori tutti") che segneranno l'inizio ufficiale delle sessioni di votazione del Conclave.

