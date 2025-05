Tutti promossi sì abbassiamo la dispersione ma non è questo il solo problema Cos’è il fenomeno della povertà educativa?

povertà educativa rappresenta una delle sfide più urgenti per l'Italia, influenzando profondamente le opportunità di apprendimento e sviluppo dei minori. Secondo l'Osservatorio sulla povertà educativa di Openpolis, questa condizione è alimentata da una combinazione di fattori economici, sociali e culturali che limitano l'accesso a risorse educative fondamentali.L'articolo Tutti promossi, sì abbassiamo la dispersione ma non è questo il solo problema. Cos’è il fenomeno della povertà educativa? . 🔗 Larappresenta una delle sfide più urgenti per l'Italia, influenzando profondamente le opportunità di apprendimento e sviluppo dei minori. Secondo l'Osservatorio sulladi Openpolis, questa condizione è alimentata da una combinazione di fattori economici, sociali e culturali che limitano l'accesso a risorse educative fondamentali.L'articolo, sìlama non èilil? . 🔗 Orizzontescuola.it

