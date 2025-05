Tutti i numeri per cogliere alcune possibilità e alcuni segnali nell’elezione del Papa

numeri scelti dai conclavi della storia, proviamo a costruire una piccola bussola per orientarci nell'elezione del successore di Papa Francesco. 19 ore E' stato il conclave più breve degli ultimi secoli: quello che nel 1939 elesse Papa Pio XII. Bastarono solo tre scrutini. Questo dato è interessante perché suggerisce che, in alcune situazioni, la Chiesa sceglie molto in fretta. Se nel prossimo conclave si ripetesse questo schema, potrebbe essere segno che c'è già un "favorito nascosto". 31 scrutini Sono invece serviti per eleggere Benedetto XV nel 1914: un collegio spaccato, in cui alla fine emerse una figura di mediazione in un momento drammatico (l'inizio della Prima guerra mondiale).

