Tutti I colori del Volontariato È la grande festa di 34 associazioni

Sono tante e tutte preziose, tanto che domani una giornata speciale è stata organizzata proprio per celebrarle: sono le 34 associazioni della Valchiavenna operanti nel sociale protagoniste de "I colori del Volontariato", evento ideato e promosso dall'Associazione Volontari 3 Valli Odv-Ets e in programma al Campo Sportivo di San Cassiano. La giornata si aprirà alle 9 con il ritiro del "kit della camminata", prenotabile online sul sito volontari3valli.it al costo simbolico di 5 euro. Seguirà, alle 10.15, la partenza della Camminata colorata inclusiva, con percorsi di 1 e 7 km, aperta a persone di tutte le età e abilità, grazie all'impiego di attrezzature specifiche messe a disposizione da associazioni come Dappertutto e Il Mondo che Vorrei. Dalle 12 sarà attiva l'area food a cura della Compagnia del Toorc, mentre dalle 14.

