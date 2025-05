Turista spagnolo cade dagli scogli e muore tragedia ai Balzi Rossi Le indagini | avrebbe perso l' equilibrio a causa di un malore | Foto

© Ilsecoloxix.it - Turista spagnolo cade dagli scogli e muore, tragedia ai Balzi Rossi. Le indagini: avrebbe perso l'equilibrio a causa di un malore | Foto Turista spagnolo di 81 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, dopo essere scivolato da un muretto nella zona dei Balzi Rossi, a Ventimiglia. Ha battuto la testa sugli scogli 🔗Ilsecoloxix.it Undi 81 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, dopo essere scivolato da un muretto nella zona dei, a Ventimiglia. Ha battuto la testa sugli

Cosa riportano altre fonti

Turista spagnolo cade dagli scogli e muore, tragedia ai Balzi Rossi. Le indagini: avrebbe perso l'equilibrio a causa di un malore - Un uomo è morto nella tarda mattinata di oggi, scivolando dagli scogli nella zona dei Balzi Rossi, a Ventimiglia 🔗ilsecoloxix.it

Cade dagli scogli e batte la testa, turista muore ai Balzi Rossi - Un uomo è morto nella tarda mattinata di oggi, scivolando dagli scogli nella zona dei Balzi Rossi, a Ventimiglia 🔗ilsecoloxix.it

Giallo a Piazza di Spagna: turista spagnola cade dal parapetto e muore in ospedale - Roma si è svegliata stamani avvolta dal mistero per una tragedia dai contorni ancora poco chiari. Alle 7 del mattino, una turista spagnola di 55 anni è precipitata dal parapetto adiacente alla celebre scalinata di Trinità dei Monti, finendo rovinosamente all’interno di un’area privata nei pressi di un noto esercizio commerciale. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. L’allarme e i soccorsi: è morta in ospedale Ad accorgersi per prima del corpo della donna, riverso sui sampietrini, è stata una giovane runner, che ha prontamente lanciato l’allarme. 🔗secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Turista cade dagli scogli e muore, tragedia ai Balzi Rossi; Bordighera, donna cade dagli scogli e si ferisce: trasportata all’ospedale di Sanremo; Turista spagnolo cade dagli scogli e muore tragedia ai Balzi Rossi Le indagini | avrebbe perso l' equilibrio a causa di un malore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cade nel vuoto dal mirador dell’acquedotto di Segovia in Spagna: muore turista di 63 anni - Come mostrano le foto pubblicate dal quotidiano spagnolo, il corpo del turista, avvolto in un sacco su un barella, è stato portato via sotto gli occhi di curiosi e turisti che facevano foto. 🔗dire.it