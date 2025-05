Turista italiana muore in un incidente stradale nel parco Usa di Yellowstone Le vittime sono in totale 6

Giovane italiana muore in un incidente stradale in Australia: è la 35enne Ludovica Pisciceli - È la 35enne di Casalbordino (Chieti) Ludovica Piscicelli la giovane morta in un incidente stradale nella città australiana di Perth. Come riporta Vasto web, la giovane, laureata in biotecnologie, si era trasferita da tempo in Australia per lavoro, dopo un periodo in Irlanda. Secondo le... 🔗europa.today.it

Incidente stradale in Kenya, muore un turista trentino - Due cittadini italiani sono morti in un incidente stradale in Kenya. I due turisti italiani, un uomo e una donna, erano originari di Milano e di Albiano (provincia di Trento). Secondo fonti della Farnesina, l'incidente è avvenuto nei pressi della località di Diani: un piccolo bus su cui... 🔗trentotoday.it

