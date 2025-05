Turista americano precipita per 10 metri e cade nel lago di Como durante la notte | recuperato con un gommone

notte un Turista americano è precipitato da un parapetto di dieci metri a Cernobbio (Como), vicino all'hotel di lusso Villa d'Este. L'uomo è finito nelle acque del lago di Como ed è stato riportato a riva con un gommone dai vigili del fuoco. 🔗 La scorsaunto da un parapetto di diecia Cernobbio (), vicino all'hotel di lusso Villa d'Este. L'uomo è finito nelle acque deldied è stato riportato a riva con undai vigili del fuoco. 🔗 Fanpage.it

Precipita nel lago davanti a Villa d’Este: turista americano salvato nella notte - Momenti di grande apprensione nella notte a Cernobbio, dove un uomo di nazionalità americana è precipitato da un parapetto nei pressi di Villa d’Este, finendo nelle acque del Lago di Como. L’incidente è avvenuto intorno alle 00:15, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio. Secondo quanto... 🔗quicomo.it

