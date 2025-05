Turci sicuro su Bologna Juve | Con una vittoria la squadra di Tudor si avvierebbe a fare una cosa se non dovesse vincere invece…

Turci delinea i contorni dello spareggio Champions del Dall'Ara tra Bologna e Juve: ecco il pensiero del giornalista

I microfoni di InterNews24 hanno raccolto in esclusiva il parere di Tommaso Turci in merito alla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Riflettori puntati soprattutto su Bologna Juve, sfida dai mille significati in tal senso.

PAROLE – «L'Atalanta ha un margine importante ed è già abbastanza avviata verso la Champions League. Le due squadre che stanno meglio sono Bologna e Roma, anche se la Juventus ci ha dimostrato che ogni tanto riesce a tirare fuori qualche risorsa, qualche energia e magari lo farà anche in questo finale. È tutto aperto, certo la sfida di domenica sera tra i bianconeri ed il Bologna la vedo come una finale: con una vittoria, la squadra di Tudor si può avviare verso la conquista di un quarto posto anche per inerzia positiva, se non dovesse vincere sarebbe complesso.

