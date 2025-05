Tumori nel paese di ' Sapore di sale' si muore il 10% in meno | il caso Capo d' Orlando

© Messinatoday.it - Tumori, nel paese di 'Sapore di sale' si muore il 10% in meno: il caso Capo d'Orlando Capo d'Orlando città generosa: a Gino Paoli ha dato una canzone, ai suoi abitanti un elisir anticancro. Dopo un mese sulla spiaggia del comune messinese, a far la spola "avanti e indietro dalle Eolie" in motoscafo, a mangiare cotto "sul braciere il pesce che si pescava", nei primi anni Sessanta. 🔗 d'città generosa: a Gino Paoli ha dato una canzone, ai suoi abitanti un elisir anticancro. Dopo un mese sulla spiaggia del comune messinese, a far la spola "avanti e indietro dalle Eolie" in motoscafo, a mangiare cotto "sul braciere il pesce che si pescava", nei primi anni Sessanta. 🔗 Messinatoday.it

