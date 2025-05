Tuffi World Cup | sesto posto per l’Italia nel Team Event di Pechino

l’Italia dei Tuffi conclude il Team Event di Pechino in sesta posizione. La prova è andata in scena nel finale della seconda giornata di SuperFinal della World Cup, in programma fino a domenica 4 maggio. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini – secondi nella tappa di Guadalajara e terzi a Windsor – concludono con 372.20. La corsa al podio viene frenata dalla spinta del triplo e mezzo rovesciato di Santoro e dalla mancata sincronia tra i due piattaformisti. La vittoria va alla Cina, autrice di 507.20, mentre il podio è completato dall’Ucraina con 423.70 e dal Messico con 411.95.LA SQUADRA ITALIANAChiara Pellacani, classe 2002, vanta nel proprio palmares quattordici medaglie consecutive tra gli Europei di Roma 2022 e la rassegna continentale di Cracovia del 2023. 🔗 deiconclude ildiin sesta posizione. La prova è andata in scena nel finale della seconda giornata di SuperFinal dellaCup, in programma fino a domenica 4 maggio. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini – secondi nella tappa di Guadalajara e terzi a Windsor – concludono con 372.20. La corsa al podio viene frenata dalla spinta del triplo e mezzo rovesciato di Santoro e dalla mancata sincronia tra i due piattaformisti. La vittoria va alla Cina, autrice di 507.20, mentre il podio è completato dall’Ucraina con 423.70 e dal Messico con 411.95.LA SQUADRA ITALIANAChiara Pellacani, classe 2002, vanta nel proprio palmares quattordici medaglie consecutive tra gli Europei di Roma 2022 e la rassegna continentale di Cracovia del 2023. 🔗 Sportface.it

Tuffi, World Cup Windsor 2025: Pizzini decima dai 3 metri, Pellacani dà forfait per l’influenza - Va in archivio con il decimo posto di Elisa Pizzini e il forfait di Chiara Pellacani la finale dal trampolino 3 metri femminile della tappa di Windsor, in Ontario, della Coppa del Mondo di tuffi. “Niente finale da tre metri per me. Da due giorni ho l’influenza e ho avuto la febbre, quindi la decisione migliore è stata quella di non gareggiare e di recuperare il prima possibile per la tappa finale della Coppa del Mondo in Cina”, aveva annunciato nella serata di ieri Pellacani, che si era qualificata con il sesto punteggio. 🔗sportface.it

Tuffi, World Cup: a Windsor Italia terza nel Team Event - L’Italia si conferma sul podio nel Team Event di Coppa del Mondo. Dopo il secondo posto ottenuto a Guadalajara, la squadra azzurra è terza a Windsor in Canada. Stesso quartetto (Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini) ma gradino del podio più basso. Cina come al solito inarrivabile con 478.80 punti. Questa volta è secondo il Messico con 412.70. Gli americani battono di dieci punti l’Italia, che abbatte il muro dei 400 punti e termina con 402. 🔗sportface.it

Tuffi, World Cup 2025: a Windsor Santoro 8° dai 3m, Pellacani/Pizzini si ritirano nel sincro - Si è conclusa la seconda giornata della tappa di Windsor, in Canada, della World Cup 2025 di tuffi. Partendo dai risultati degli italiani, Matteo Santoro ha chiuso in ottava posizione la gara del trampolino dai 3 metri. 396.20 il punteggio finale dell’azzurro, che ha disputato una gara lineare con un exploit importante nel terzo tuffo, in cui ha ottenuto il secondo punteggio della rotazione. A vincere la gara è stato il britannico Jordan Christopher Houlden, che conduce la gara dal terzo tuffo in avanti, riprendendosi la testa proprio all’ultimo tentativo con uno strepitoso 89. 🔗sportface.it

