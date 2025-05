Tuffi Matteo Santoro e Sarah Jodoin Di Maria mancano l’accesso alle finali a Pechino

Finita in archivio la seconda giornata della SuperFinal di Coppa del Mondo di tuffi a Pechino (Cina). Di scena quest'oggi la gara maschile dal trampolino tre metri e la prova femminile dalla piattaforma. Poche soddisfazioni in casa Italia, dal momento che Matteo Santoro e Sarah Jodoin Di Maria non hanno raggiunto gli atti conclusive delle rispettive specialità. Il 18enne nostrano si è dovuto arrendere alla forza del cinese Zheng Jiuyuan nel particolare format degli head-to-head ovvero scontro diretto con un singolo avversario, con tre tuffi a disposizione. Matteo ha totalizzato 203.30, sbagliando il triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (57.25) e impressionando favorevolmente nel doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (77.55). Zheng vittorioso con 235.

