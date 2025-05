Tudor fa correre i brividi lungo la schiena alla Juve | “Ai calciatori ho fatto un discorso”

alla vigilia della trasferta di Bologna, fondamentale nella corsa Champions. "I giocatori devono andare forte a prendersi il destino che è loro davanti, nessuno glielo regala". 🔗 Il tecnico bianconero scandisce un concetto chiarovigilia della trasferta di Bologna, fondamentale nella corsa Champions. "I giocatori devono andare forte a prendersi il destino che è loro davanti, nessuno glielo regala". 🔗 Fanpage.it

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Bremer, Tudor aspetta il suo rientro: «Bello vederlo correre, è sempre là a dare consigli. Quando torna…» - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, Tudor ha parlato così del possibile rientro del difensore brasiliano nella conferenza stampa pre Juve Lecce. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Lecce, Igor Tudor ha parlato così dell’infortunio di Gleison Bremer, con il difensore brasiliano tornato a correre alla Continassa in questi giorni. Le dichiarazioni del tecnico bianconero. BREMER DIFENSORE PIU’ FORTE AL MONDO – «Se l’ho detto là era una toccatina di motivazione al giocatore (Castellanos ndr). 🔗juventusnews24.com

Tudor, così si fa: è una vittoria da 200 milioni di euro - Non è solo una questione di tre punti: è una vittoria che vale molto di più. Ed è tutta firmata Igor Tudor Tudor, così si fa: è una vittoria da 200 milioni di euro (LaPresse) – serieanews.comCi sono partite che non si pesano con i punti. Contano anche quelli, soprattutto in questo momento della stagione, ma c’è anche qualcosa che va ben oltre la classifica, oltre la corsa Champions, oltre persino quella brutta ansia da fine stagione che a Torino ormai è diventata compagna di viaggio. 🔗serieanews.com

