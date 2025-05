Tudor e il discorso prima di Bologna Juve | C’è un destino forte da andarsi a prendere nessuno regala niente! Retroscena su cosa ha detto alla squadra

© Juventusnews24.com - Tudor e il discorso prima di Bologna Juve: «C’è un destino forte da andarsi a prendere, nessuno regala niente!». Retroscena su cosa ha detto alla squadra Tudor, allenatore della Juve, ha rivelato un Retroscena riguardante il discorso alla squadra prima di Bologna Juve: le sue paroleLa conferenza stampa di presentazione di Bologna Juve rivela un Retroscena che rende noto Igor Tudor. Il tecnico croato ha espresso le seguenti dichiarazioni sul discorso riservato alla squadra. PIÙ UNIONE CON TANTI INFORTUNATI – «Dovrebbe essere, io spero di sì. Ho fatto un discorso con la direzione che ci sono tutti, con compiti importanti di creare, dal punto di vista motivazionale, mentale, agonistico, qualcosa di diverso, di speciale, di più, di correre, di personalità. Di non guardare se stessi, non guardare chi entra o chi non entra. La via la indica l’allenatore ma sulla strada vanno i giocatori che devono avere un obiettivo forte davanti a loro, un destino forte da andarsi a prendere. 🔗 , allenatore della, ha rivelato unriguardante ildi: le sue paroleLa conferenza stampa di presentazione dirivela unche rende noto Igor. Il tecnico croato ha espresso le seguenti dichiarazioni sulriservato. PIÙ UNIONE CON TANTI INFORTUNATI – «Dovrebbe essere, io spero di sì. Ho fatto uncon la direzione che ci sono tutti, con compiti importanti di creare, dal punto di vista motivazionale, mentale, agonistico, qualdi diverso, di speciale, di più, di correre, di personalità. Di non guardare se stessi, non guardare chi entra o chi non entra. La via la indica l’allenatore ma sulla strada vanno i giocatori che devono avere un obiettivodavanti a loro, unda. 🔗 Juventusnews24.com

