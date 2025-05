Tudor cuore bianconero | Vorrei giocare tutti i giorni! Si battaglia si dimostra e si soffre Non vedo l’ora che inizi la partita

Tudor, nella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, ha descritto le sue sensazioni personali per questo rush finale di stagione. Le sue paroleNella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, Igor Tudor ha raccontato le sue sensazioni a livello personale su queste ultime quattro partite della stagione. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero.COME STA VIVENDO QUESTO RUSH FINALE – «Io non vedo l'ora che inizi la partita. Mi piace andare incontro a questa incognita, Vorrei giocare tutti i giorni, mi piacciono le partite, si battaglia, si dimostra, si soffre. Le partite devono essere un evento, non vedo l'ora che inizino le partite».

Tudor bianconero vero: «Faccio le scelte col cuore. Vorrei stare qui 10 anni ma vivo il presente, quello che succederà in futuro…» - di Redazione JuventusNews24Tudor, nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, si è espresso così a proposito del suo futuro. Le sue dichiarazioni Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juve, Igor Tudor ha parlato così del suo futuro. Le sue dichiarazioni. COME SI DEFINISCE – «Sono belle descrizioni che so che a volte vanno in uno o in un’altra direzione. Non è né bianco né nero, ma grigio, anche se qui siamo bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeri Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il comunicato del club sul mister che sarà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. COMUNICATO – «Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. 🔗juventusnews24.com

Tudor: “Juve, ti vorrei per 10 anni. Koopmeiners e Yildiz rari, Vlahovic e il capitano..." - Faccio le scelte con il cuore". Basta poco per ... [[ge:sn:ts:139413996]] Tudor: la Juve, Ancelotti e Lippi Dopo 9 stagioni e mezzo vissute in bianconero da calciatore e vice di Andrea Pirlo ... 🔗msn.com

Pagina 0 | Tudor: “Juve, ti vorrei per 10 anni. Koopmeiners e Yildiz rari, Vlahovic e il capitano..." - A chiudere sul contratto e il futuro: "Sono un po' particolare perché faccio scelte con il cuore ... e mezzo vissute in bianconero da calciatore e vice di Andrea Pirlo, Tudor torna in una ... 🔗tuttosport.com

Pagina 7 | Tudor: “Juve, ti vorrei per 10 anni. Koopmeiners e Yildiz rari, Vlahovic e il capitano..." - A chiudere sul contratto e il futuro: "Sono un po' particolare perché faccio scelte con il cuore ... Tudor ha ammesso di aver sentito nelle socrse un suo vecchio compagno bianconero, Lilian ... 🔗tuttosport.com