TS – Juve senza Vlahovic un vantaggio ma Tudor non si domina

Un nuovo sgambetto "eccellente"? È questo il sogno nel cassetto del Bologna che attende la Juventus in una partita cruciale per il quarto posto in classifica. Che, tradotto, vuol dire Champions League. La Serie A è ormai agli sgoccioli e gli emiliani vogliono regalarsi un nuovo finale da brividi e, magari, a tinte europee. Il tecnico Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa di vigilia, ha presentato il match contro i bianconeri, mettendo in guardia i suoi sulla determinazione dei ragazzi di Igor Tudor da non sottovalutare.

Bologna-Juventus, la conferenza stampa di Italiano

"Proveremo a fare la storia anche domani. La Juve è forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto prestazioni importanti. In casa nostra però dobbiamo far valere la nostra forza perché qui abbiamo dati del filo da torcere a tutti.

