Trump-Zelensky più vicini ora Putin si preoccupa | il nuovo scenario

vicini, Donald Trump e Volodymyr Zelensky ricuciono i rapporti e firmano l’accordo sulle terre rare. E la Russia di Vladimir Putin, ora, inizia a preoccuparsi. A Mosca, si insinuano dubbi sulla relazione con Washington e sulla possibilità di trovare una sponda nell’amministrazione di Trump. Il presidente russo ha incontrato più volte l’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff. Il Cremlino ha avuto modo di chiarire le proprie condizioni per la pace ma non ha sfruttato l’assist americano: Trump ha sostanzialmente offerto alla Russia ampie porzioni delle 4 regioni ucraine occupate – Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk – oltre alla Crimea. Due elementi hanno contribuito a cambiare il quadro. Mosca ha continuato a bombardare, con raid che hanno colpito i civili. 🔗 (Adnkronos) –Stati Uniti e Ucraina sono più, Donalde Volodymyrricuciono i rapporti e firmano l’accordo sulle terre rare. E la Russia di Vladimir, ora, inizia arsi. A Mosca, si insinuano dubbi sulla relazione con Washington e sulla possibilità di trovare una sponda nell’amministrazione di. Il presidente russo ha incontrato più volte l’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff. Il Cremlino ha avuto modo di chiarire le proprie condizioni per la pace ma non ha sfruttato l’assist americano:ha sostanzialmente offerto alla Russia ampie porzioni delle 4 regioni ucraine occupate – Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk – oltre alla Crimea. Due elementi hanno contribuito a cambiare il quadro. Mosca ha continuato a bombardare, con raid che hanno colpito i civili. 🔗 Ildenaro.it

