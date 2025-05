Trump-Zelensky più vicini ora Putin si preoccupa | il nuovo scenario

Stati Uniti e Ucraina sono più vicini, Donald Trump e Volodymyr Zelensky ricuciono i rapporti e firmano l'accordo sulle terre rare. E la Russia di Vladimir Putin, ora, inizia a preoccuparsi. A Mosca, si insinuano dubbi sulla relazione con Washington e sulla possibilità di trovare una sponda nell'amministrazione di Trump. Il presidente russo ha .

