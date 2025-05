Trump vestito da papa | uno zio Sam che sogna il potere assoluto

© Repubblica.it - Trump vestito da papa: uno zio Sam che sogna il potere assoluto La diffusione dell’immagine iconoclasta del Donald con la tiara fa discutere. Nel presidente Usa tutto è così spudoratamente evidente da lasciarci ogni volta attoniti e stupefatti 🔗 Repubblica.it

Ne parlano su altre fonti

Perchè Donald Trump ha pubblicato una foto vestito da papa? la foto virale pubblicata sui social - Ieri Donald Trump ha sorpreso tutti pubblicando sui suoi profili social una foto in cui appare vestito da papa. L’immagine, apparsa inizialmente su Truth Social e poi rilanciata da altri canali, mostra il presidente degli Stati Uniti con abiti papali completi: mitra, croce pettorale e gesto benedicente. Un contenuto che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore. 🔗chiccheinformatiche.com

Trump vestito da Papa, il fotomontaggio sui social della Casa Bianca - Roma, 3 maggio 2025 – Che Donald Trump desiderasse fare il Papa lo aveva detto senza giri di parole (“Mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta”), ma nessuno si sarebbe aspettato di trovare un fotomontaggio del presidente Usa vestito da pontefice sugli account social della Casa Bianca. Per di più a pochi giorni dall'inizio del conclave, mercoledì 7 maggio, che designerà il successore di Bergoglio, morto il 21 aprile scorso. 🔗quotidiano.net

Donald Trump rompe con l’etichetta ai funerali di Papa Francesco e si presenta con il vestito di blu - Come previsto in piazza San Pietro, durante il funerale solenne di Papa Francesco, è stato il nero a dominare sovrano il dress code, proprio come prevede l’etichetta. I capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l’occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l’unica nota fuori dal coro arriva dagli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Trump vestito da papa: uno zio Sam che sogna il potere assoluto; Jasmine Paolini: l'infanzia a Bagni di Lucca, il colpo di fulmine per il tennis (e la vita privata che rimane privata ); Borgo, nuovo murales: il Papa abbraccia il diabolico Trump; Gino Cecchettin, il papà di Giulia si affida a un'agenzia inglese: «Gli curerà la comunicazione». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump vestito da papa: uno zio Sam che sogna il potere assoluto - La diffusione dell’immagine iconoclasta del Donald con la tiara fa discutere. Nel presidente Usa tutto è così spudoratamente evidente da lasciarci ogni volta attoniti e stupefatti ... 🔗msn.com

Donald Trump vistutu da Papa: a foto chì suscita discussioni prima di u Conclave - Un fotomontaggio di Donald Trump vestito da Papa è stato condiviso sui social della Casa Bianca e su Truth, pochi giorni prima del conclave del 7 maggio, che eleggerà il successore di Papa Francesco. 🔗notizie.it

Donald Trump vestito da Papa, la foto choc sui social della Casa Bianca. Scoppia la polemica: “È davvero inquietante” - A pochi giorni dall’inizio del Conclave, previsto per il 7 maggio, la Casa Bianca ha pubblicato sui propri canali social un’immagine che ha rapidamente fatto il giro del mondo: Donald Trump vestito da ... 🔗ilfattoquotidiano.it