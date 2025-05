Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca I vescovi New York | Offensivo

© Ildifforme.it - Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca. I vescovi New York: “Offensivo”

social ufficiali senza alcun commento, diventando subito virale e suscitando reazioni dal mondo della politica internazionale come dalla Chiesa stessaL'articolo Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca. I vescovi New York: “Offensivo” proviene da Il Difforme. 🔗 L'immagine, creata con l'intelligenza artificiale, è stata diffusa sui canaliufficiali senza alcun commento, diventando subito virale e suscitando reazioni dal mondopolitica internazionale come dalla Chiesa stessaL'articolodasui. INew: “” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Perchè Donald Trump ha pubblicato una foto vestito da papa? la foto virale pubblicata sui social - Ieri Donald Trump ha sorpreso tutti pubblicando sui suoi profili social una foto in cui appare vestito da papa. L’immagine, apparsa inizialmente su Truth Social e poi rilanciata da altri canali, mostra il presidente degli Stati Uniti con abiti papali completi: mitra, croce pettorale e gesto benedicente. Un contenuto che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore. 🔗chiccheinformatiche.com

Trump vestito da Papa, il fotomontaggio sui social della Casa Bianca - Roma, 3 maggio 2025 – Che Donald Trump desiderasse fare il Papa lo aveva detto senza giri di parole (“Mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta”), ma nessuno si sarebbe aspettato di trovare un fotomontaggio del presidente Usa vestito da pontefice sugli account social della Casa Bianca. Per di più a pochi giorni dall'inizio del conclave, mercoledì 7 maggio, che designerà il successore di Bergoglio, morto il 21 aprile scorso. 🔗quotidiano.net

Trump pubblica sui social una sua foto vestito da Papa - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sull‘account X ufficiale della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto vestito in abito talare, con la mitra e la croce d’oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e l’indice destro alzato verso il cielo. La foto non è accompagnata da alcun commento. Nei giorni scorsi, parlando con i giornalisti, a chi gli chiedeva un commento sull’elezione del prossimo Papa e se avesse una preferenza per il successore di Bergoglio, Trump scherzando aveva detto: “Mi piacerebbe essere Papa. 🔗unlimitednews.it

Donald Trump vestito da Papa, la foto choc sui social della Casa Bianca. I vescovi americani protestano: “Offensivo” - A pochi giorni dall’inizio del Conclave, previsto per il 7 maggio, la Casa Bianca ha pubblicato sui propri canali social un’immagine che ha rapidamente fatto il giro del mondo: Donald Trump vestito da ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca: l'immagine è subito virale - Il fotomontaggio postato a pochi giorni dall'inizio del conclave che designerà il successore di Francesco. Anche nei giorni scorsi il presidente Usa ha scherzato sul fatto che lui stesso sarebbe la ... 🔗tg24.sky.it

Donald Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - che designerà il successore di ... 🔗msn.com