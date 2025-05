Trump vestito da Papa in una foto diffusa dalla Casa Bianca | Il presidente Usa | Recessione? Tutto può essere ma credo che ci sarà il boom

Trump vestito da Papa in una foto diffusa dalla Casa Bianca | Il presidente Usa: "Recessione? Tutto può essere ma credo che ci sarà il boom" L'esercito Usa crea una nuova zona militare al confine col Messico. La Cina apre sui dazi, Wall Street cancella le perdite e segna la serie positiva più lunga dal 2004. Washington rilancia la corsa allo Spazio: oltre sette miliardi di dollari alla Nasa per tornare sulla Luna e andare su Marte

Perchè Donald Trump ha pubblicato una foto vestito da papa? la foto virale pubblicata sui social - Ieri Donald Trump ha sorpreso tutti pubblicando sui suoi profili social una foto in cui appare vestito da papa. L’immagine, apparsa inizialmente su Truth Social e poi rilanciata da altri canali, mostra il presidente degli Stati Uniti con abiti papali completi: mitra, croce pettorale e gesto benedicente. Un contenuto che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore. 🔗chiccheinformatiche.com

Donald Trump vestito da Papa, la foto choc sui social della Casa Bianca. Scoppia la polemica: “È davvero inquietante” - A pochi giorni dall’inizio del Conclave, previsto per il 7 maggio, la Casa Bianca ha pubblicato sui propri canali social un’immagine che ha rapidamente fatto il giro del mondo: Donald Trump vestito da Papa. Il fotomontaggio, generato con con l’intelligenza artificiale, mostra il presidente americano in abito talare bianco, con mitra e crocifisso dorato al collo, nell’atto di impartire una benedizione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Donald Trump fa condividere dall'account della Casa Bianca una foto di lui vestito da Papa. E diventa virale - Il presidente utilizza l'intelligenza artificiale e i canali ufficiali di comunicazione del governo statunitense per far parlare di sé in tutto il mondo 🔗vanityfair.it

