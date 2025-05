Trump vestito da Papa il fotomontaggio sui social della Casa Bianca

© Quotidiano.net - Trump vestito da Papa, il fotomontaggio sui social della Casa Bianca Trump desiderasse fare il Papa lo aveva detto senza giri di parole (“Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta”), ma nessuno si sarebbe aspettato di trovare un fotomontaggio del presidente Usa vestito da pontefice sugli account social della Casa Bianca. Per di più a pochi giorni dall'inizio del conclave, mercoledì 7 maggio, che designerà il successore di Bergoglio, morto il 21 aprile scorso. Nell'immagine, realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, è raffigurato Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. Il fotomontaggio è stato condiviso dal presidente Usa anche sul suo account sul social Truth. Un fotomontaggio di Trump come Papa appare sui social prima del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco. 🔗 Roma, 3 maggio 2025 – Che Donalddesiderasse fare illo aveva detto senza giri di parole (“Mi piacerebbe essere. Sarebbe la mia prima scelta”), ma nessuno si sarebbe aspettato di trovare undel presidente Usada pontefice sugli account. Per di più a pochi giorni dall'inizio del conclave, mercoledì 7 maggio, che designerà il successore di Bergoglio, morto il 21 aprile scorso. Nell'immagine, realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, è raffiguratoin abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. Ilè stato condiviso dal presidente Usa anche sul suo account sulTruth. Undicomeappare suiprima del conclave che sceglierà il successore diFrancesco. 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump vestito da Papa: fotomontaggio sui social della Casa Bianca prima del conclave - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - che designerà il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso. La stessa immagine è stata condivisa dal presidente degli Usa anche sul suo account su Truth. Nell'immagine è raffigurato Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. 🔗quotidiano.net

Trump pubblica sui social della Casa Bianca il fotomontaggio di lui vestito da papa, il post è virale - La foto rilanciata dai profili social della Casa Bianca e su quello dello stesso presidente su Truth 🔗xml2.corriere.it

Usa, Trump vestito da papa sui social: il fotomontaggio della Casa Bianca - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall’inizio del conclave – al via il 7 maggio – che designerà il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso. L’immagine creata con l’intelligenza artificiale dell’inquilino della Casa Bianca vestito da Pontefice, con tanto di abito talare, mitra in testa, crocifisso al collo e in atto benedicente è stata condivisa dallo stesso presidente degli Stati Uniti anche sul suo account su Truth. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca: l'immagine è subito virale; Donald Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca; Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca; Trump vestito da Papa, il fotomontaggio sui social della della Casa Bianca. 🔗Cosa riportano altre fonti

Donald Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca, il fotomontaggio è virale - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - ... 🔗ilmessaggero.it

Trump in abito talare e con la mitra: il fotomontaggio che spopola sui social - Con il Conclave alle porte e il futuro della Santa Romana Chiesa tutto da scrivere, Donald Trump fa le prove da Papa. Un fotomontaggio, che ... 🔗iltempo.it

Usa, Trump vestito da papa sui social: il fotomontaggio della Casa Bianca - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall’inizio del conclave – al via il 7 maggio – che designerà il successore di P ... 🔗msn.com