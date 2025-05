Trump vestito da Papa | fotomontaggio sui social della Casa Bianca prima del conclave

© Quotidiano.net - Trump vestito da Papa: fotomontaggio sui social della Casa Bianca prima del conclave fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - che designerà il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso. La stessa immagine è stata condivisa dal presidente degli Usa anche sul suo account su Truth.Nell'immagine è raffigurato Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. Più volte di recente il presidente americano ha scherzato sul fatto che essere lui stesso il prossimo Papa 'sarebbe la sua prima scelta'. 🔗 Uncon Donalddaè stato postato sugli accounta pochi giorni dall'inizio del- inizierà il 7 maggio - che designerà il successore diFrancesco, morto il 21 aprile scorso. La stessa immagine è stata condivisa dal presidente degli Usa anche sul suo account su Truth.Nell'immagine è raffiguratoin abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. Più volte di recente il presidente americano ha scherzato sul fatto che essere lui stesso il prossimo'sarebbe la suascelta'. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donald Trump rompe con l’etichetta ai funerali di Papa Francesco e si presenta con il vestito di blu - Come previsto in piazza San Pietro, durante il funerale solenne di Papa Francesco, è stato il nero a dominare sovrano il dress code, proprio come prevede l’etichetta. I capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l’occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l’unica nota fuori dal coro arriva dagli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky. Tra i primi ad arrivare il presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta. The post Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Approfondimenti da altre fonti

Donald Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca; La foto dell'incontro tra Trump e Zelensky spopola sui social: i meme. FOTO; Donald Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca; un fotomontaggio di donald trump vestito da papa pubblicato sui social della Casa Bianca a pochi giorni dal conclave. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump vestito da Papa: fotomontaggio sui social della Casa Bianca prima del conclave - Un fotomontaggio di Trump come Papa appare sui social prima del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

Trump vestito da Papa in una foto diffusa dalla Casa Bianca | L'esercito Usa crea una nuova zona militare al confine col Messico - Donald Trump appare sui social vestito da Papa a pochi giorni dal Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. Il fotomontaggio è stato diffuso dagli account ufficiali della Casa Bianca, fac ... 🔗msn.com

Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca: l’immagine (che fa discutere) in vista del Conclave - La foto creata con l’intelligenza artificiale era stata pubblicata anche dal presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth ... 🔗repubblica.it