Trump vestito da Papa cosa c' è dietro la foto | dalla spinta per Dolan alle fake news americane su Parolin l' influenza Usa sul Conclave

© Ilmessaggero.it - Trump vestito da Papa, cosa c'è dietro la foto: dalla spinta per Dolan alle fake news americane su Parolin, l'influenza Usa sul Conclave fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del Conclave - inizierà il 7 maggio - che. 🔗 Unmontaggio con Donalddaè stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del- inizierà il 7 maggio - che. 🔗 Ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perchè Donald Trump ha pubblicato una foto vestito da papa? la foto virale pubblicata sui social - Ieri Donald Trump ha sorpreso tutti pubblicando sui suoi profili social una foto in cui appare vestito da papa. L’immagine, apparsa inizialmente su Truth Social e poi rilanciata da altri canali, mostra il presidente degli Stati Uniti con abiti papali completi: mitra, croce pettorale e gesto benedicente. Un contenuto che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore. 🔗chiccheinformatiche.com

Il lutto nazionale e i grandi del mondo a Roma (a iniziare da Trump): cosa succede dopo la morte di Papa Francesco - Lutto nazionale in Italia per la morte di Papa Francesco, La decisione dovrebbe essere ufficializzata oggi, 22 aprile, nel corso del Consiglio dei ministri convocato dalla premier Giorgia Meloni. Contestualmente dovrebbe essere affidato formalmente al capo della protezione civile il coordinamento... 🔗today.it

Cosa si sono detti Trump e Zelensky ai funerali di Papa Francesco - Una foto destinata a rimanere nella storia ritrae il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme, pochi istanti prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. L’immagine, scattata all’interno della Basilica di San Pietro, ha catturato i due leader mentre si intrattenevano in un colloquio privato. L’incontro, confermato dall’agenzia Associated Press, si è svolto in un clima solenne e carico di significato simbolico. 🔗quifinanza.it

Approfondimenti da altre fonti

Trump vestito da Papa, cosa c'è dietro la foto: dalla spinta per Dolan alle fake news americane su Parolin, l'; Trump vestito da papa: sui social della Casa Bianca il fotomontaggio; Donald Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca; Trump vestito da Papa, in Italia i partiti d'opposizione attaccano: «Offesa ai cattolici, Meloni non ha niente da dire?». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump vestito da Papa, cosa c'è dietro la foto: dalla spinta per il cardinale Dolan alle fake news americane su Parolin - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - ... 🔗msn.com

Trump vestito da Papa, cosa c'è dietro la foto: dalla spinta per Dolan alle fake news americane su Parolin, l'influenza Usa sul Conclave - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave ... 🔗msn.com

Donald Trump fa condividere dall'account della Casa Bianca una foto di lui vestito da Papa. E diventa virale - Il presidente utilizza l'intelligenza artificiale e i canali ufficiali di comunicazione del governo statunitense per far parlare di sé in tutto il mondo ... 🔗vanityfair.it