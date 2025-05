Trump versione papa | l’immagine pubblicata da The Donald a pochi giorni dal conclave

© Lettera43.it - Trump versione papa: l’immagine pubblicata da The Donald a pochi giorni dal conclave pochi giorni dall’inizio del conclave per la successione di Francesco, Donald Trump ha pubblicato su Truth un’immagine, realizzata con l’intelligenza artificiale, che vede l’attuale presidente Usa nei panni del papa. l’immagine, condivisa poi anche dall’account X della Casa Bianca, raffigura Trump in abito talare e in atto benedicente, con la mitra in testa e il crocifisso al collo. pochi giorni fa, scherzando sull’elezione del prossimo pontefice, il presidente Usa aveva detto: «Mi piacerebbe essere papa, sarei la mia prima scelta». Ovviamente l’immagine è diventata virale.pic.twitter.comx2HrR939tn— The White House (@WhiteHouse) May 3, 2025Articolo completo: Trump versione papa: l’immagine pubblicata da The Donald a pochi giorni dal conclave dal blog Lettera43 🔗 dall’inizio delper la successione di Francesco,ha pubblicato su Truth un’immagine, realizzata con l’intelligenza artificiale, che vede l’attuale presidente Usa nei panni del, condivisa poi anche dall’account X della Casa Bianca, raffigurain abito talare e in atto benedicente, con la mitra in testa e il crocifisso al collo.fa, scherzando sull’elezione del prossimo pontefice, il presidente Usa aveva detto: «Mi piacerebbe essere, sarei la mia prima scelta». Ovviamenteè diventata virale.pic.twitter.comx2HrR939tn— The White House (@WhiteHouse) May 3, 2025Articolo completo:da Thedaldal blog Lettera43 🔗 Lettera43.it

