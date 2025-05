Trump una nuova zona militare al confine con il Messico per combattere l’immigrazione illegale

zona militare in Texas lungo il confine con il Messico. Aggiungendo un’area dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che un’altra area simile era stata designata nel New Mexico il mese scorso. Sin dal suo insediamento, il presidente Donald Trump ha lanciato un’aggressiva campagna di controllo dell’immigrazione, aumentando le truppe al confine meridionale. E impegnandosi a espellere milioni di immigrati negli Stati Uniti. Intanto il presidente ammette che gli Usa sono a rischio recessione. Ma dice anche che l’economia decollerà grazie alle sue cure.Texas National Defense AreaL’amministrazione, fa sapere Reuters, ha designato una striscia di 170 miglia quadrate lungo la base del New Mexico come Area di difesa nazionale. 🔗 L’esercito degli Stati Uniti ha creato una secondain Texas lungo ilcon il. Aggiungendo un’area dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che un’altra area simile era stata designata nel New Mexico il mese scorso. Sin dal suo insediamento, il presidente Donaldha lanciato un’aggressiva campagna di controllo del, aumentando le truppe almeridionale. E impegnandosi a espellere milioni di immigrati negli Stati Uniti. Intanto il presidente ammette che gli Usa sono a rischio recessione. Ma dice anche che l’economia decollerà grazie alle sue cure.Texas National Defense AreaL’amministrazione, fa sapere Reuters, ha designato una striscia di 170 miglia quadrate lungo la base del New Mexico come Area di difesa nazionale. 🔗 Open.online

Approfondimenti da altre fonti

Esercito USA istituisce nuova zona militare in Texas lungo il confine con il Messico - L'esercito statunitense ha creato una seconda zona militare lungo il confine con il Messico, aggiungendo un'area in Texas dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che un'altra area simile era stata designata nel New Mexico il mese scorso. Lo scrive l'agenzia Reuters sul suo sito web. Il mese scorso l'amministrazione Trump aveva designato una prima striscia di 440 km quadrati lungo il confine del New Mexico come "Area di Difesa Nazionale". 🔗quotidiano.net

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”. Che però non è suo, ma di Putin. Non è neanche un vero piano di pace: “non c’è pace senza dignità e libertà” (Mattarella). All’Ucraina si chiede di cedere tutti i territori (e genti) conquistati da Putin, e alle due superpotenze le sue terre rare e le sue infrastrutture, in cambio di una tregua che durerà fino a che Putin vorrà. 🔗ilfattoquotidiano.it

L'amministrazione Trump propone nuova bozza migliorata dell'accordo sui minerali all'Ucraina - L'amministrazione Trump ha fornito all'Ucraina una bozza "migliorata" dell'accordo sui minerali dopo che il presidente Volodymir Zelensky ha mandato su tutte le furie il presidente americano rifiutando la sua offerta iniziale. Lo hanno riferito ad Axios un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e tre fonti informate. "C'è stato un miglioramento significativo nell'ultima bozza che è conforme alla legge ucraina", ha detto una delle fonti. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump, una nuova zona militare al confine con il Messico per combattere l'immigrazione illegale; Trump licenzia la responsabile della base militare in Groenlandia: aveva criticato Vance; Groenlandia, il capo della base militare Usa critica Trump e viene licenziato; Usa, Donald Trump annuncia il lancio del nuovo jet militare F-47: sarà il più potente di sempre e lo costruirà Boeing. 🔗Cosa riportano altre fonti

Esercito Usa crea nuova zona militare al confine con il Messico - L'esercito statunitense ha creato una seconda zona militare lungo il confine con il Messico, aggiungendo un'area in Texas dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che ... 🔗ansa.it

Nuova espansione della trump organization in medio oriente e europa tra golf resort e grattacieli - La famiglia Trump rilancia investimenti immobiliari in Medio Oriente ed Europa, con progetti strategici in Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Albania e Serbia tra affari di lusso e tens ... 🔗gaeta.it

Trump annuncia il nuovo F-47: "È il caccia militare più potente della storia" - Il caccia militare "più potente della ... agli Usa il dominio del cielo nella nuova era di guerre ipertecnologiche. E le immagini con cui Trump ha accompagnato l'annuncio la dicono tutta: l ... 🔗informazione.it