Trump si mostra vestito da Papa dopo la morte di Francesco: pioggia di critiche sui social

L’ironia disuifa discutereDonaldè di nuovo al centro delle polemiche. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth(poi su X) un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae con gli abiti da, solo 11 giorniladi. Nella foto,appare con la tradizionale mitra bianca in testa, una veste pontificia candida e un grande crocifisso d’oro al collo, mentre solleva l’indice verso il cielo.Il post, apparso nella tarda serata di ieri, è arrivato pocouna dichiarazione ironica diai giornalisti: “Mi piacerebbe diventare. Sarebbe la mia prima scelta”, aveva detto, commentando ladel pontefice e il prossimo conclave. La battuta non è però passata inosservata, specie in un momento in cui il mondo cattolico è in lutto per la scomparsa di, deceduto il 21 aprile a 88 anni, colpito da un ictus e da un’insufficienza cardiaca. 🔗 Notizieaudaci.it