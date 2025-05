Trump si autoproclama Papa | l' immagine AI scatena polemiche globali

© Abruzzo24ore.tv - Trump si autoproclama Papa: l'immagine AI scatena polemiche globali Trump ha pubblicato sui social un'immagine generata con intelligenza artificiale che lo ritrae in abiti Papali, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale. A pochi giorni dall'inizio del Conclave previsto per il 7 maggio, che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco, deceduto il 21 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sui suoi profili social, inclusi quelli ufficiali della Casa Bianca, un'immagine che lo raffigura in abiti Papali. Il fotomontaggio, realizzato con intelligenza artificiale, mostra Trump seduto su un trono, indossando la mitra, la sotana bianca e un crocifisso dorato, nell'atto di impartire una benedizione. L'immagine ha immediatamente suscitato un'ondata di reazioni sui social media. Molti utenti hanno criticato la scelta, definendola irrispettosa e inappropriata, soprattutto considerando la vicinanza temporale al decesso del pontefice e l'imminente inizio del Conclave. 🔗 Roma - Il presidente statunitense Donaldha pubblicato sui social un'generata con intelligenza artificiale che lo ritrae in abitili, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale. A pochi giorni dall'inizio del Conclave previsto per il 7 maggio, che dovrà eleggere il successore diFrancesco, deceduto il 21 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donaldha condiviso sui suoi profili social, inclusi quelli ufficiali della Casa Bianca, un'che lo raffigura in abitili. Il fotomontaggio, realizzato con intelligenza artificiale, mostraseduto su un trono, indossando la mitra, la sotana bianca e un crocifisso dorato, nell'atto di impartire una benedizione. L'ha immediatamente suscitato un'ondata di reazioni sui social media. Molti utenti hanno criticato la scelta, definendola irrispettosa e inappropriata, soprattutto considerando la vicinanza temporale al decesso del pontefice e l'imminente inizio del Conclave. 🔗 Abruzzo24ore.tv

