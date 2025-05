Trump pubblica una sua foto vestito da Papa

© Tgcom24.mediaset.it - Trump pubblica una sua foto vestito da Papa Trump. Un'immagine del tycoon nelle sembianze di un Papa: la mano destra alzata come se stesse per impartire una benedizione. Blasfemo e irrispettoso per qualcuno, voce necessaria contro il politicamente corretto per altri. Quando mercoledì alla Casa Bianca gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto succedere a Papa Francesco, ha risposto ironicamente: "Vorrei essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta". Il dibattito si è aperto, polarizza e distrae dalle ultime mosse del tycoon, come i nuovi tagli all'istruzione, alla sanità pubblica e all'ambiente inseriti nel piano di bilancio per il 2026 indirizzato al Congresso, che prevede una riduzione dei costi nella spesa discrezionale di 163 miliardi di dollari. 🔗 Make the Vatican great again, scrive qualcuno su Instagram, sotto il post provocatorio di Donald. Un'immagine del tycoon nelle sembianze di un: la mano destra alzata come se stesse per impartire una benedizione. Blasfemo e irrispettoso per qualcuno, voce necessaria contro il politicamente corretto per altri. Quando mercoledì alla Casa Bianca gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto succedere aFrancesco, ha risposto ironicamente: "Vorrei essere. Sarebbe la mia prima scelta". Il dibattito si è aperto, polarizza e distrae dalle ultime mosse del tycoon, come i nuovi tagli all'istruzione, alla sanitàe all'ambiente inseriti nel piano di bilancio per il 2026 indirizzato al Congresso, che prevede una riduzione dei costi nella spesa discrezionale di 163 miliardi di dollari. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump pubblica sui social una sua foto vestito da Papa - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sull‘account X ufficiale della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto vestito in abito talare, con la mitra e la croce d’oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e l’indice destro alzato verso il cielo. La foto non è accompagnata da alcun commento. Nei giorni scorsi, parlando con i giornalisti, a chi gli chiedeva un commento sull’elezione del prossimo Papa e se avesse una preferenza per il successore di Bergoglio, Trump scherzando aveva detto: “Mi piacerebbe essere Papa. 🔗unlimitednews.it

Trump incornicia la sua foto segnaletica e la espone alla Casa Bianca – Video - (Adnkronos) – Dan Scavino, vice chief of staff e storico social media manager di Donald Trump, ha pubblicato un video in occasione di San Valentino. Nel filmato appare un dettaglio notevole: all'ingresso dello Studio Ovale è stata appesa la prima pagina del New York Post con la foto segnaletica di Trump. È stata scattata il […] L'articolo Trump incornicia la sua foto segnaletica e la espone alla Casa Bianca – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Eleonora Giorgi, il figlio Paolo pubblica la sua ultima foto fatta in clinica - Personaggi tv. Eleonora Giorgi, il figlio Paolo mostra agli Italiani la sua ultima foto – Eleonora Giorgi ha trascorso i giorni che le restavano della sua vita nella clinica Paideia di Roma, dove ha ricevuto cure palliative contro il cancro al pancreas che l’aveva colpita un’ora e mezza fa. È proprio lì che suo figlio, Paolo Ciavarro, ha scattato l’ultima, commovente fotografia, che immortala l’attrice con il suo adorato nipotino Gabriele. 🔗tvzap.it

Ne parlano su altre fonti

Trump pubblica sui social una sua foto vestito da Papa; Trump pubblica sui social il fotomontaggio vestito da papa, il post è subito virale; Trump pubblica una sua foto vestito da Papa; Trump pubblica una sua foto vestito da Papa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump pubblica una sua foto vestito da Papa - Roma, 3 mag. (askanews) – Donadl Trump vestito da papa: il presidente Usa pubblica su Truth una sua foto elaborata dall’intelligenza artificiale in cui compare vestito da papa. Trump, nell’immagine, ... 🔗askanews.it

Trump pubblica sui social una sua foto vestito da Papa - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sull ‘account X ufficiale della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto vestito in abito talare, con la mitra e la croce ... 🔗msn.com

Trump pubblica una foto in cui appare vestito da papa: tra ironia e polemiche - Roma , 3 maggio – Donald Trump , noto per le sue provocazioni spesso ai limiti del paradossale, ha diffuso attraverso i suoi canali social, incluso Truth Social, un’immagine generata dall’intelligenza ... 🔗informazione.it