Trump pubblica sui social una sua foto vestito da Papa

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sull'account X ufficiale della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto vestito in abito talare, con la mitra e la croce d'oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e l'indice destro alzato verso il cielo. La foto non è accompagnata da alcun commento. Nei giorni scorsi, parlando con i giornalisti, a chi gli chiedeva un commento sull'elezione del prossimo Papa e se avesse una preferenza per il successore di Bergoglio, Trump scherzando aveva detto: "Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta".

