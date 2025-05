Trump pubblica sui social della Casa Bianca il fotomontaggio di lui vestito da papa il post è virale

Black Lives Matter Plaza a Washington, Trump pubblica su social la rimozione. VIDEO - Donald Trump ha condiviso sul social Truth un video che mosta la rimozione della Black Lives Matter Plaza, una slargo sulla storica 16th Street a Washington di fronte alla Casa Bianca. Lo spazio era stato creato in seguito all'omicidio da parte della polizia dell'afromaericano George Floyd, che aveva suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti. Nel filmato si vedono gli operai che rimuovono la grande scritta gialla "Black Lives Matter" dipinta sulla strada, una decisione presa dalla sindaca della capitale americana Muriel Bowser in seguito alle pressioni dei repubblicani al Congresso. 🔗tg24.sky.it

Trump vestito da Papa: fotomontaggio sui social della Casa Bianca prima del conclave - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - che designerà il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso. La stessa immagine è stata condivisa dal presidente degli Usa anche sul suo account su Truth. Nell'immagine è raffigurato Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente. 🔗quotidiano.net

La foto di Donald Trump vestito da Papa postata sui social dalla Casa Bianca - Di ritorno dal funerale di Papa Francesco aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il Papa. E Donald Trump è stato virtualmente accontentato. Un fotomontaggio in versione Papa, vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione, campeggia sui social della Casa Bianca. Ed è stata anche postata su Truth, a pochi giorni dall’inizio del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco. 🔗open.online

