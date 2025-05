Trump pronto a tagliare del 25% i finanziamenti alla Nasa | a rischio la stazione lunare Gateway e i campionamenti di Marte

© Ilfattoquotidiano.it - Trump pronto a tagliare del 25% i finanziamenti alla Nasa: a rischio la stazione lunare Gateway e i campionamenti di Marte Trump ha presentato la sua proposta di bilancio per l’anno fiscale 2026 (che inizierà il 1° ottobre 2025), e per la Nasa prevede una riduzione del 24%: dai 24,8 miliardi di dollari dell’anno in corso si passerebbe a 18,8 miliardi. Una sforbiciata da 6 miliardi di dollari che, se approvata dal Congresso, avrebbe conseguenze pesantissime su quasi tutte le operazioni dell’agenzia spaziale, come riportato dall’agenzia russa Tass e dal sito Axios citando il documento della Casa Bianca e le note esplicative.La proposta di bilancio avrebbe infatti un impatto trasversale. 🔗 Un taglio drastico, quasi un quarto del budget attuale, che rischia di ridisegnare radicalmente le priorità e i programmi dell’esplorazione spaziale americana (e mondiale) per i prossimi anni. L’amministrazione del presidente Donaldha presentato la sua proposta di bilancio per l’anno fiscale 2026 (che inizierà il 1° ottobre 2025), e per laprevede una riduzione del 24%: dai 24,8 miliardi di dollari dell’anno in corso si passerebbe a 18,8 miliardi. Una sforbiciata da 6 miliardi di dollari che, se approvata dal Congresso, avrebbe conseguenze pesantissime su quasi tutte le operazioni dell’agenzia spaziale, come riportato dall’agenzia russa Tass e dal sito Axios citando il documento della Casa Bianca e le note esplicative.La proposta di bilancio avrebbe infatti un impatto trasversale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Dazi, Trump verso la sospensione tariffe del 25% sulle auto per agevolare trasferimento della produzione in Usa, ma pronto a colpire chip e farmaci - L'obiettivo è supportare le case automobilistiche a trasferire le catene di approvvigionamento da Canada e Messico; nuovi dazi su chip e farmaceutici potrebbero entrare in vigore in un "futuro non lontano", ha assicurato il tycoon Donald Trump apre alla possibilità che i dazi del 25% sulle au 🔗ilgiornaleditalia.it

“Israele era pronto a bombardare i siti nucleari iraniani, Trump lo ha fermato” - Tel Aviv aveva pianificato di colpire i siti nucleari iraniani a maggio, ma è stato fermato da Donald Trump, che preferisce negoziare un accordo con Teheran per limitare il suo programma di arricchimento dell’uranio. Lo riferisce il New York Times citando dirigenti dell’amministrazione Usa e altre persone informate sul dossier. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe preso la sua decisione dopo mesi di dibattito interno sull’opportunità di perseguire la diplomazia o sostenere Israele nel tentativo di rallentare la capacità della Repubblica islamica di costruire un ordigno atomico, in un ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Usa ritirano truppe da base strategica Jasionka vicino al confine ucraino, Trump pronto a richiamare 10mila soldati in Polonia e Romania - La base polacca a dieci chilometri da Rzeszów sarà gestite da forze norvegesi, tedesche, britanniche e polacche sotto egida Nato Gli Stati Uniti si sono ritirati da Jasionka, a 10 chilometri dal centro di Rzeszów, nella Polonia sud-orientale. La base è stata un importante snodo nella consegna 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Nasa, amministrazione Trump propone taglio budget del 25%; Dazi, Trump è pronto a ridurre quelli per l’auto. E Stellantis scatta in borsa; La Bce taglia i tassi di interesse. Trump ringhia contro la Fed; Trump apre alla Cina, pronto a ridurre i dazi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nasa, amministrazione Trump propone taglio budget del 25% - L'amministrazione statunitense intende tagliare i finanziamenti alla Nasa di quasi un quarto nel 2026. Lo scrive la Tass, citando una proposta di bilancio pubblicata dalla Casa Bianca. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Trump è pronto ad alleggerire i dazi sulle auto prodotte all’estero - Donald Trump è pronto ad ammorbidire i dazi sulle auto prodotte all’estero, in vigore dall’inizio di aprile, nel tentativo di sostenere l’industria automobilistica americana senza scoraggiarne gli inv ... 🔗msn.com

Il governo Trump pronto a tagliare i servizi anti-suicidio dedicati alle persone Lgbtq - Dal lancio della linea nel 2022, i chiamanti hanno potuto parlare con operatori specializzati nel supporto a categorie particolarmente vulnerabili, tra cui i giovani LGBTQ, che hanno una probabilità q ... 🔗globalist.it