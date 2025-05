Trump | Possibile recessione ma prevede un boom economico storico

© Quotidiano.net - Trump: Possibile recessione, ma prevede un boom economico storico Trump, partecipando a un programma della Nbc News. Sollecitato sulla possibilità che gli Stati Uniti entrino in recessione, Trump ha risposto: "Tutto può succedere".Il presidente Donald Trump ha insistito sul fatto che le sue politiche porteranno a un boom dell'economia statunitense, pur riconoscendo la possibilità di una recessione. L'economia statunitense ha registrato una contrazione nei primi tre mesi dell'anno, in concomitanza con l'avvio degli aumenti dei dazi.Penso che avremo la migliore economia nella storia del nostro Paese. Penso che assisteremo al più grande boom economico della storia", ha detto ancora Trump nel corso dell'intervista che andrà in onda integralmente domenica. "Questo è un periodo di transizione. Penso che andremo alla grande", ma "tutto può succedere": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, partecipando a un programma della Nbc News.

