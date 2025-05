Trump Periodo di transizione ma credo avremo la migliore economia della storia degli Usa

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista alla Nbc News ha minimizzato le preoccupazioni circa potenziali problemi economici, affermando che tutto andrà "bene" a lungo termine, anche se l'economia statunitense dovesse attraversare una recessione a breve termine. "Questo è un Periodo di transizione. Penso che andrà tutto benissimo".Alla domanda se fosse preoccupato per una recessione, ha replicato: "No. Tutto può succedere, ma credo che avremo la migliore economia nella storia del nostro Paese. Alcuni a Wall Street dicono che avremo la migliore economia della storia. Molte persone a Wall Street dicono che questa sarà la più grande manna dal cielo mai accaduta", ha aggiunto il presidente.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Ucraina, Trump: "Non credo Putin violerà la sua parola" - "Non credo che Putin violerà la sua parola" su un accordo in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, alla Casa Bianca con il premier Gb Starmer. "Quando facciamo un accordo, penso che l'accordo reggerà", ha aggiunto il tycoon.

Trump: "Ho chiamato Zelensky 'dittatore'? Non ci credo". E anche Starmer lo corregge sugli aiuti - "Chiamerebbe ancora Zelensky un dittatore?", è la domanda che un giornalista inglese ha posto al presidente americano Trump. "L'ho chiamato un dittatore? Non ci credo. Prossima domanda", la risposta del Tycoon. Che, con accanto il premier inglese Keir Starmer, con cui aveva appena avuto un incontro bilaterale a Washington, ha parlato del piano di pace che vorrebbe offrire all'Ucraina, abbassando i toni rispetto allo scontro che si era consumato nei giorni scorsi.

"Credo sia difficile dargli torto". Donald Trump, Rampini fa impazzire la sinistra | Video - A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4, tiene ancora banco la questione Ucraina. In studio, gli ospiti hanno discusso circa i tentativi portati avanti dall'amministrazione Trump per trovare una accordo per un cessate il fuoco e una pace duratura tra Kiev e la Russia. Con il tycoon che, in questi giorni, ha minacciato la Russia di mettere in campo dei dazi se Mosca continuerà a bombardare il territorio ucraina.

