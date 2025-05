Trump mette la retro all’America Una domanda ai Patagarri

© Ilfoglio.it - Trump mette la retro all’America. Una domanda ai Patagarri Al direttore - Sono sempre stato un sostenitore del referendum fin da quando posso votare. In passato ho dato una mano nella raccolta firme e sono andato anche a quelle consultazioni che negli anni 2000 hanno registrato un tasso di partecipazione poco sopra al 20 per cento. Ho però le mie perplessità (e condivido le riserve della Cisl) sui quesiti di giugno: credo che il problema del lavoro in Italia sia legato all’introduzione del salario minimo (che in Francia è di 1.802 euro), alla partecipazione dei lavoratori nelle imprese e a maggiori possibilità più che a un ritorno al passato. Almeno due quesiti (licenziamento illegittimo e indennità) mi pare abbiano più a che fare con la giustizia riparativa che con il lavoro. Rimane poi la contraddizione di un sindacato promotore del ripristino dell’articolo 18 quando lui stesso, in forza della legge 108 del 1990, non è tenuto ad applicarlo e non lo fa. 🔗 Ilfoglio.it

