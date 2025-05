Trump in versione Papa sui social della Casa Bianca | il fotomontaggio diventa virale

© Dayitalianews.com - Trump in versione Papa sui social della Casa Bianca: il fotomontaggio diventa virale socialA pochi giorni dall’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice, Donald Trump ha sorpreso il pubblico con un post sui canali ufficiali della Casa Bianca e sulla piattaforma Truth social. L’ex presidente americano ha pubblicato una sua immagine in abiti Papali, apparentemente creata tramite intelligenza artificiale, in cui appare seduto su una poltrona con mitra, croce d’oro e uno sguardo austero, il dito indice alzato verso il cielo in atteggiamento quasi profetico. Nessun testo accompagna la foto, lasciando spazio a interpretazioni ironiche e polemiche.Ironia (forse) o provocazione?Non è la prima volta che Trump affronta con tono scherzoso – ma mai del tutto casuale – il tema del Pontificato. In una recente dichiarazione, rispondendo a una domanda sulle sue preferenze per il prossimo Papa, ha affermato: “Mi piacerebbe essere Papa. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ritratto solenne e provocatorio suiA pochi giorni dall’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice, Donaldha sorpreso il pubblico con un post sui canali ufficialie sulla piattaforma Truth. L’ex presidente americano ha pubblicato una sua immagine in abitili, apparentemente creata tramite intelligenza artificiale, in cui appare seduto su una poltrona con mitra, croce d’oro e uno sguardo austero, il dito indice alzato verso il cielo in atteggiamento quasi profetico. Nessun testo accompagna la foto, lasciando spazio a interpretazioni ironiche e polemiche.Ironia (forse) o provocazione?Non è la prima volta cheaffronta con tono scherzoso – ma mai del tutto casuale – il tema del Pontificato. In una recente dichiarazione, rispondendo a una domanda sulle sue preferenze per il prossimo, ha affermato: “Mi piacerebbe essere. 🔗 Dayitalianews.com

