Trump in abito talare e con la mitra | il fotomontaggio che spopola sui social

© Iltempo.it - Trump in abito talare e con la mitra: il fotomontaggio che spopola sui social Trump fa le prove da Papa. Un fotomontaggio, che lo ritrae in versione Pontefice, fa il giro dei social: vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo, il presidente degli Stati Uniti è ritratto mentre impartisce la benedizione. Un'idea, quella di rappresentarlo come il successore di Pietro (e di Jorge Mario Bergoglio), forse suggerita dalle parole che lo stesso tycoon repubblicano ha detto dopo la morte di Francesco e sostenuta dall'intelligenza artificiale. "Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me", ha scherzato giorni fa il presidente dalla Casa Bianca dopo che in Vaticano tutti sono stati costretti a fare i conti con il vuoto di potere. 🔗 Con il Conclave alle porte e il futuro della Santa Romana Chiesa tutto da scrivere, Donaldfa le prove da Papa. Un, che lo ritrae in versione Pontefice, fa il giro dei: vestito incon tanto die crocifisso dorato al collo, il presidente degli Stati Uniti è ritratto mentre impartisce la benedizione. Un'idea, quella di rappresentarlo come il successore di Pietro (e di Jorge Mario Bergoglio), forse suggerita dalle parole che lo stesso tycoon repubblicano ha detto dopo la morte di Francesco e sostenuta dall'intelligenza artificiale. "Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me", ha scherzato giorni fa il presidente dalla Casa Bianca dopo che in Vaticano tutti sono stati costretti a fare i conti con il vuoto di potere. 🔗 Iltempo.it

