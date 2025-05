Trump il Papa e il meme coin che impazza sulle piazze crypto

© Iltempo.it - Trump, il Papa e il meme coin che impazza sulle piazze crypto crypto a ridosso del Conclave. In due ore Donald Trump pubblica se stesso sui social vestito da Papa, e il sito getpopememes.com lancia una meme coin, una moneta digitale dedicata al futuro Papa e “a una visione della Chiesa che abbraccia apertamente la modernità”. Estetica e linguaggio ricordano proprio la meme coin dedicata a Trump e a Melania, ma voci americane notano come l'iniziativa lasci pensare alla galassia cardinalizia americana. Quel che è certo è che diverse novità stanno arricchendo la vigilia di un Conclave dall'esito incerto, il primo seguito dai social. pic.twitter.comx2HrR939tn — The White House (@WhiteHouse) May 3, 2025 Prima il sito che recensisce tutti i profili dei cardinali, poi il post social diventato virale in cui Donald Trump si raffigura come Papa dopo aver di fatto sponsorizzato alla stampa la figura dell'arcivescovo di New York Timothy Dolan come Papabile, poche ore dopo il lancio della raccolta di moneta digitale che promette di devolvere il 35% dei token alla Chiesa (e che in venti minuti di permanenza online ha raccolto mezzo milione di dollari), affinché essa possa darsi “una voce nuova in un contesto globale sempre più frammentato e competitivo, anche dal punto di vista comunicativo”, e sia “capace di parlare ai giovani col linguaggio del presente”. 🔗 Si muove anche la piazzaa ridosso del Conclave. In due ore Donaldpubblica se stesso sui social vestito da, e il sito getpopes.com lancia una, una moneta digitale dedicata al futuroe “a una visione della Chiesa che abbraccia apertamente la modernità”. Estetica e linguaggio ricordano proprio ladedicata ae a Melania, ma voci americane notano come l'iniziativa lasci pensare alla galassia cardinalizia americana. Quel che è certo è che diverse novità stanno arricchendo la vigilia di un Conclave dall'esito incerto, il primo seguito dai social. pic.twitter.comx2HrR939tn — The White House (@WhiteHouse) May 3, 2025 Prima il sito che recensisce tutti i profili dei cardinali, poi il post social diventato virale in cui Donaldsi raffigura comedopo aver di fatto sponsorizzato alla stampa la figura dell'arcivescovo di New York Timothy Dolan comebile, poche ore dopo il lancio della raccolta di moneta digitale che promette di devolvere il 35% dei token alla Chiesa (e che in venti minuti di permanenza online ha raccolto mezzo milione di dollari), affinché essa possa darsi “una voce nuova in un contesto globale sempre più frammentato e competitivo, anche dal punto di vista comunicativo”, e sia “capace di parlare ai giovani col linguaggio del presente”. 🔗 Iltempo.it

Cosa riportano altre fonti

I casi delle meme coin $Libra e $Trump e le affinità elettive tra l’estrema destra e il mondo delle criptovalute - $Trump, $Melania, $Libra. Gli ultimi due mesi sono stati caratterizzati sui mercati anche dal proliferare di memecoin che, spesso, hanno fatto la fortuna di pochi e la sfortuna di molti. Iniziamo a capire di cosa si tratta. “Una moneta scherzo”, la definisce Stefano Bargiacchi, analista ed esperto di criptovalute ed IA. “È un sistema a somma zero, in cui non c’è nessuna creazione di valore. Se entra uno, esce uno e viceversa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump, impennata della sua meme coin: valore su del 60 per cento - Improvvisa impennata del valore di $Trump, la meme coin che il presidente degli Stati Uniti aveva inaugurato nel giorno del suo secondo insediamento alla Casa Bianca. Mercoledì 23 aprile il prezzo è salito del 60 per cento toccando i 14,7 dollari prima di assestarsi, a distanza di qualche ora, a 11: distante, se non apparentemente irraggiungibile, il massimo storico di oltre 74 dollari toccato nel mese di gennaio. 🔗lettera43.it

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli Stati Uniti vogliono dire la loro sul Conclave: arriva la (rischiosa) cripto valuta $Pope; Conclave, l'elezione del Papa fa muovere anche la piazza crypto; Conclave, Burke e Dolan: l'ombra di Trump sulla scelta del nuovo Papa?; La criptovaluta di Trump, il meme coin $Trump, guadagna il 16.000% a poche ore dal lancio: dove si compra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, l'elezione del Papa fa muovere anche la "piazza crypto" - Anche il mondo delle criptovalute attende con impazienza l'elezione del nuovo Pontefice, a partire da Donald Trump che si mostra vestito da Papa ad una nuova valuta digitale ... 🔗msn.com

Trump si immagina Papa: l’immagine virale (creata con l’IA) che divide i social - Che si tratti di una battuta provocatoria o di una strategia mediatica, l’idea di un “Papa Trump” continua a far discutere. 🔗tag24.it

Il Meme Coin Di Trump Sale Dopo L'Annuncio Della Cena Con Trump Per I Maggiori Possessori - Il valore di “$Trump”, la moneta meme del Presidente Donald Trump, ha registrato un enorme aumento di valore in quanto si prepara a ospitare due eventi speciali per i suoi migliori investitori. La pia ... 🔗msn.com