Trump i migranti saranno sorvegliati da un sistema operativo

© Wired.it - Trump, i migranti saranno sorvegliati da un “sistema operativo” sistema per monitorare in tempo reale le espulsioni volontarie 🔗 L'agenzia che si occupa delle frontiere ha affidato alla controversa Palantir lo sviluppo di unper monitorare in tempo reale le espulsioni volontarie 🔗 Wired.it

Trump:migranti illegali saranno censiti - 4.13 Secondo i media, Trump si appresta ad una stretta sui migranti illegali. Tutti dovranno iscriversi in un registro e fornire le loro impronte digitali. Chi si rifiuta, rischia di essere perseguito penalmente. L'annuncio del dipartimento degli Interni è in linea con le politiche sull' mmigrazione clandestina.Dovranno registrarsi tutti i migranti senza documenti dai 14 anni in su. Tricia McLaughln, portavoce del dipartimento: "Dobbiamo sapere chi è nel nostro Paese per la sicurezza degli americani". 🔗servizitelevideo.rai.it

Incontro Trump-Netanyahu: quali saranno i temi alla Casa Bianca - L'incontro fra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Usa Donald Trump lunedì alla Casa Bianca è in programma per le 13 ora locale, le 19 in Italia. L'ha annunciato l'ufficio di Netanyahu, secondo quanto riporta il Times of Israel. I due leader dovrebbero discutere «dei dazi imposti da Trump a Israele, dei colloqui con Hamas per la liberazione degli ostaggi, di potenziali tensioni fra Israele e Turchia in Siria e degli sforzi per scoraggiare l'Iran e la sua rete di intermediari», scrive il Times of Israel. 🔗iltempo.it

Usa, nuovo provvedimento di Trump: multe o carcere per migranti non registrati - L’amministrazione del presidente Donald Trump negli Stati Uniti promette di sanzionare i migranti presenti illegalmente nel Paese se non si iscrivono a un registro governativo. Lo riportano i media statunitensi. Chi non si metterà in regola rischierà una multa o il carcere. La misura di Trump, annunciata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna, si applica ai migranti di età superiore ai 13 anni che si trovano nel Paese senza autorizzazione, che non hanno fornito le proprie impronte digitali o non si sono registrati presso il governo federale. 🔗lapresse.it

“Trump punta a deportare un milione di migranti in un anno” - sottolineando che l'amministrazione sta trattando con circa 30 paesi per convincerli a accettare migranti deportati che non sono loro cittadini. Era stato proprio il Washington Post a indicare tra ... 🔗repubblica.it

Caccia al migrante con la app IceRaid che piace ai fan di Trump: fai la spia sugli irregolari per ricevere crypto - La app verifica le segnalazioni utilizzando l'intelligenza artificiale e le invia alla polizia. Così si invogliano i cittadini a segnalare gli stranieri ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump ricorre contro lo stop della Corte Suprema all'espulsione dei migranti - Secondo l'Aclu l'amministrazione Trump stava violando una decisione del tribunale per procedere all'espulsione dei migranti senza dare loro "un tempo ragionevole" per difendere i loro casi. 🔗rainews.it