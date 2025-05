Trump fa vincere la sinistra anche in Australia

Il partito di centro-sinistra Australiano ha vinto le elezioni di sabato e continuerà a governare il paese. Anthony Albanese è il primo primo ministro Australiano a ad avere il secondo mandato.

Il bla bla bla della sinistra poi la pace la fa Trump, l'editoriale di Cerno - Se la linea più breve tra due punti è l'arabesco, il grande Ennio Flaiano si sarebbe sbizzarrito a raccontare cos'è diventata la piazza di domani. Partita da un sobbalzo sull'amaca di Michele Serra dopo che si era incazzato con Donald Trump per i modi bruschi con cui aveva trattato in mondovisione Zelensky (la scenetta che per me invece è servita all'ipotesi di una pace possibile più di tre annidi bla bla bla dell'Europa) come un caleidoscopio cambia ogni ora protagonisti e slogan. 🔗iltempo.it

"Credo sia difficile dargli torto". Donald Trump, Rampini fa impazzire la sinistra | Video - A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4, tiene ancora banco la questione Ucraina. In studio, gli ospiti hanno discusso circa i tentativi portati avanti dall'amministrazione Trump per trovare una accordo per un cessate il fuoco e una pace duratura tra Kiev e la Russia. Con il tycoon che, in questi giorni, ha minacciato la Russia di mettere in campo dei dazi se Mosca continuerà a bombardare il territorio ucraina. 🔗liberoquotidiano.it

L’omaggio di Trump all’Italia che fa felice Meloni: «Rilancio in grande stile il Columbus Day, la sinistra voleva distruggerlo!» - Giorgia Meloni deve aver davvero colpito nel segno con le sue (brevi) dichiarazioni alla stampa nello Studio Ovale con Donald Trump, dieci giorni fa. O forse il presidente Usa preparava la mossa di «politica culturale» già da prima. Fatto sta che il tycoon questa sera ha annunciato una nuova iniziativa al pubblico americano: il rilancio in grande stile del Columbus Day, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492. 🔗open.online

